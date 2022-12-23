Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler ara transferde kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi.
TRANSFER HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe...
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Miha Zajc'ın üzerinde. Fenerbahçe'de gözden düşen Sloven oyuncu, yeni sözleşmeye de sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlı ekip Zajc'ın durumunu yakından takip ediyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor.
Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile ilgili devam eden süreci çok yakından takip etmeyi sürdürüyor.