F.Bahçe, Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi başladı ve 14 hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturdu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Çizme'den Altay Bayındır'a kanca! Transfer için tek şartı...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligde liderlik koltuğunda bulunurken; UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16'ya kaldı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu Altay Bayındır'ın sözleşmesi biterken, mukavele görüşmeleri ise sürüyor. 24 yaşındaki file bekçisine Çizme'den talip çıktı. Altay'ın ise transferde tek bir isteği var. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa'da da başarılı bir performans gösterdi ve son 16'ya kaldı.
Kanarya'da Altay Bayındır'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.