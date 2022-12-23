FENERBAHÇE HABERLERİ: Çizme'den Altay Bayındır'a kanca! Transfer için tek şartı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligde liderlik koltuğunda bulunurken; UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16'ya kaldı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu Altay Bayındır'ın sözleşmesi biterken, mukavele görüşmeleri ise sürüyor. 24 yaşındaki file bekçisine Çizme'den talip çıktı. Altay'ın ise transferde tek bir isteği var. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 06:40