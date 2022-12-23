Bugün tekrar start alacak Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya çok önem veriyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Trabzonspor maçı planını belirledi!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'nın arasının ardından Süper Lig'e Trabzonspor derbisiyle 'merhaba' diyecek. Karadeniz ekibine konuk olacak olan Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, planını hazırladı. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşması planı... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; maçın deplasmanda oynanacak olması nedeniyle temkinli davranan Portekizli hoca, idmanlarda da daha çok defans çalışmaları üzerinde duruyor.
Puan avantajı kendilerinde olduğu için bunu korumak isteyen Jesus, talebelerine de bunu anlatıyor.