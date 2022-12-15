FENERBAHÇE HABERLERİ - Anlaşma tamam! Arda Güler'in bonservisi...

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Gençlerbirliği altyapısından çıkan yıldız adayı, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Arda, gösterdiği performans ile 17 yaşında olmasına karşın A Milli Takıma çağrılmayı başardı. Genç oyuncunun bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği Kulübü'nde bulunuyordu. Ancak Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada bunun değiştiğini ifade etti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 06:40