Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürdü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Yönetim...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de gündem ocak ayında yapılacak takviyeler ve takımdan ayrılma ihtimali olan isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada Enner Valencia için tekliflerin geldiği öğrenildi. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ...
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürdü.
Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Sharjah'ın Enner Valencia'yı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
Dubai Sports'un haberine göre kulübe yakın kaynaklar Al Sharjah takımı Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.