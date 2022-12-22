Ancak teknik direktör Tudor, genç futbolcuya bu sezon fazla şans vermedi.



Toure, ligde sadece 5 maçta 65 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki stoper, 2.06 m.'lik boyuyla dikkat çekiyor. Isaak Toure, uzun boyuna rağmen son derece atletik. Solak olan genç yetenek, sol bek olarak da görev yapabiliyor.



