Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ın transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe , Marsilya'nın 19 yaşındaki savunmacısını da kiralamaya çalışıyor.
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme Marsilya'da şans bulamayan Isaak Toure geldi. Yönetim 21 yaşaltı kuralı nedeniyle 19 yaşındaki ismin transferine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...| FB SPOR HABERLERİ
Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ın transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe , Marsilya'nın 19 yaşındaki savunmacısını da kiralamaya çalışıyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre iki kulüp, genç yıldız konusunda anlaşmaya yakın.
Genç oyuncu gelirse, 21 yaş altı kontenjanında yer alacak.