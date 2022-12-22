Fenerbahçe, Ocak ayı transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Portekiz basını yazdı... F.Bahçe'de Aboubakar heyecanı!
Fenerbahçe forvet harekatına başlıyor. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, sarı-lacivertlilerin listesine girdi. Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde oynayan golcü oyuncu, Portekiz basınının haberine göre kulübü Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertliler, kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Adaylardan biri de Vincent Aboubakar...