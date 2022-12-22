İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yapan Vincent Aboubakar, 29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş'a bir yıllığına kiralık olarak gelmiştir.