FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da forvet harekatı! Listede 5 aday var

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında nokta atışı birkaç hamle yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya'da öncelik stoper olsa da yönetim forvet hattına da bir takviye yapmak istiyor. Listede ise 4 aday var. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 11:30