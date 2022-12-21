Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında İstanbulspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Emre Bol değerlendirdi!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertliler adına öne çıkan isimlerin başında ise Crespo, Batshuayii ve King geldi. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol'da karşılaşma sonrası dikkat çeken bir yazıyı kaleme aldı. | FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 31'inci dakikada King, 34 ve 54'üncü dakikalarda Batshuayi kaydetti.
Fotomaç Gazetesi Emre Bol, Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...