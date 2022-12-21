Selçuk İnan ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşadığı Kasımpaşa'da transferde flaş hamleler yapıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Selçuk İnan Fırtına'dan o ismi istedi! Yönetimin kararı...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ın transfer çalışmaları devam ediyor. İnan, bordo-mavili takımda fazla fırsat bulamayan isim için yönetime talepte bulundu. İşte detaylar... |TS SPOR HABERLERİ
Genç teknik adamın son hamlesi ise Trabzonspor'dan oldu.
Bordo-mavililerden ayrılmak üzere olan oyuncu, Selçuk İnan'ın talebiyle Kasımpaşa'ya imza atıyor.