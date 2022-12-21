Jorge Jesus yönetiminde yarıştığı hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden Sarı-Lacivertliler transferde hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin transferine Cristiano Ronaldo şartı! Jorge Jesus'un planı...
Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler Joao Pedro'nun uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından bu noktada takviye planlanıyor. Fenerbahçe'de buna göre bir süredir gündemde olan Aboubakar ve Haji Wright transferi öncesinde dikkat çeken Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ...
Jorge Jesus yönetiminde yarıştığı hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden Sarı-Lacivertliler transferde hata yapmak istemiyor.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yıldız bir golcüyü renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.
Bu doğrultuda Kanarya'da plan belli oldu. Sarı-Lacivertliler devre arasında kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek istiyor.