Fenerbahçe'nin transferine ​Cristiano Ronaldo şartı! Jorge Jesus'un planı...

Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler Joao Pedro'nun uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından bu noktada takviye planlanıyor. Fenerbahçe'de buna göre bir süredir gündemde olan Aboubakar ve Haji Wright transferi öncesinde dikkat çeken Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 09:12