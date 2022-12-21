FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alman panzeri İsmail Yüksek'i gözüne kestirdi! Bonservis teklifi...

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu İsmail Yüksek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki yıldızına sürpriz bir talip çıktı. Almanya Ligi'nin köklü kulübünün, İsmail Yüksek için devreye girdiği belirtildi. Almanların, milli oyuncu için teklif edeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 06:40