Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor.
Fenerbahçe'de Seyfettin Jaziri sürprizi
Fenerbahçe'de santrfor arayışları kapsamında gündeme dikkat çeken bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası o bölgeye takviye planı yaptığı bilinirken listeye Tunuslu santrfor Jaziri yazıldı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası arayışlara hız verildi.
Jesus'un da bu noktada santrfor talebi olduğu öğrenildi.