Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın yarı finale çıkmasında önemli rol oynayan stoper Dejan Lovren için Zenit'ten Fenerbahçe'ye mesaj geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ | F.Bahçe'ye sürpriz çağrı! "Lovren için görüşmeye hazırız"
Luan Peres'in sakatlığından ötürü savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Zenit'te forma giyen Dejan Lovren ile ilgilenen sarı-lacivertlilere beklenmedik bir çağrı geldi. Rus ekibinin yetkilileri F.Bahçe'ye "Görüşmeye hazırız" mesajı yolladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Rus takımının yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Lovren'le ilgili bilgi alan sarılacivertli kulübe "Görüşmeye hazırız" şeklinde haber gönderdi.
Fenerbahçe, sakatlıktan dönen Luan Peres'in performansına göre hareket edecek.