FENERBAHÇE HABERLERİ | F.Bahçe'ye sürpriz çağrı! "Lovren için görüşmeye hazırız"

Luan Peres'in sakatlığından ötürü savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Zenit'te forma giyen Dejan Lovren ile ilgilenen sarı-lacivertlilere beklenmedik bir çağrı geldi. Rus ekibinin yetkilileri F.Bahçe'ye "Görüşmeye hazırız" mesajı yolladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 06:40