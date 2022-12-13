Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular salonda çalıştı.
Sahada koşu, ısınma ile koordinasyon sonrası pas idmanları yapan Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaparken, tedavileri süren oyuncular özel programları dahilinde çalışmalarına devam etti.