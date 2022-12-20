Fenerbahçe'de ara transferde takviye konusu ocak ayında netleşecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ | F.Bahçe Şilili golcüyü istiyor! Premier Lig ekipleri de devrede
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Geniş bir listeye sahip olan sarı-lacivertli ekip, yeni golcüsünü İngiltere Championship'ten buldu. Golcü isim için Premier Lig ekipleri de devrede. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de ara transferde takviye konusu ocak ayında netleşecek.
Luan Peres'in performansı ve Pedro'nun tedavi süreci belirleyici olacak.
Ancak yönetim, stoper ve forvet mevkisi için araştırmaları sürdürüyor.