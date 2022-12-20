FENERBAHÇE HABERLERİ | F.Bahçe Şilili golcüyü istiyor! Premier Lig ekipleri de devrede

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Geniş bir listeye sahip olan sarı-lacivertli ekip, yeni golcüsünü İngiltere Championship'ten buldu. Golcü isim için Premier Lig ekipleri de devrede. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 06:40