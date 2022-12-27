Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekiple henüz sözleşme yenilemeyen 24 yaşındaki file bekçisi takımdan bonservissiz ayrılabilir. Kanarya'nın kapısında ise Avrupa'nın devlerinden birisi teklif için bekliyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Ajax daha önce Arda Güler'i kadrosuna katmak için atağa geçmişti.
Takvim'in haberine göre Hollanda devi şimdi de kaleci Altay Bayındır için devreye girdi.