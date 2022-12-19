Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de de çalışmalar hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Tunuslu forvet! Jorge Jesus onayı verdi
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de de çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya gelen yönetim, deneyimli hocadan takımın ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir forvet geldi. İşte detaylar...
Teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya gelen yönetim, deneyimli hocadan takımın ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.
Süper Lig devi bir forvet, bir de stoper transferine yoğunlaştı.