Ali Koç, 2018 yılında başkan seçilmiş, ilk transferlerinden biri Nijmegen'den, o dönem 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu olmuştu.
Sürpriz transfer hamlesi! Yeni Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye
Devre arası transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler 2018 yılında Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlasa da, genç isim ilk etapta adaptasyon sorunu yaşamıştı. Daha sonrasında yükselen bir grafik çizen 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerini de peşine takmıştı. Kanarya bu transferde olduğu gibi politika izleyekken, 'yeni Ferdi Kadıoğlu'nu yine Hollanda'da buldu. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki ilk yıllar istediği gibi geçmedi.
Ancak başarılı oyuncu son iki sezondaki müthiş performansıyla Avrupa çapında bir yıldıza dönüştü, birçok takımı peşine taktı.