Sürpriz transfer hamlesi! Yeni Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye

Devre arası transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler 2018 yılında Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlasa da, genç isim ilk etapta adaptasyon sorunu yaşamıştı. Daha sonrasında yükselen bir grafik çizen 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerini de peşine takmıştı. Kanarya bu transferde olduğu gibi politika izleyekken, 'yeni Ferdi Kadıoğlu'nu yine Hollanda'da buldu. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 14:39