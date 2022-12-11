Fenerbahçe'nin iki tane hazırlık maçından oluşan Antalya Kampı sona erdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Luis Muriel'in peşinde! Joao Pedro...
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertlilerin listesindeki isimlerden birisi de Luis Muriel. Kanarya Kolombiyalı yıldızı takıma katmanın peşinde. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler ikinci etap kamp çalışmalarında Alanyaspor ve Salernitana ile karşı karşıya geldi.
İki maçıda kazanan Fenerbahçe'nin Antalya kampı sona erdi.