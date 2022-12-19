Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Samet Akaydın için girişimleri sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydın için anlaşma tamam! Bonservisi...
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile Samet Akaydın konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kanarya, 28 yaşındaki stoper ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlarsa imzalar atılacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Samet Akaydın için girişimleri sürdürüyor.
28 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllığına prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında...
Fotomaç'ın haberine göre Adana Demirspor ile bonservis konusunda da uzlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.