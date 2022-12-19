FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydın için anlaşma tamam! Bonservisi...

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile Samet Akaydın konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kanarya, 28 yaşındaki stoper ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlarsa imzalar atılacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022- 07:50