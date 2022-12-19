Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, bir yandan lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol beke Sambacı! F.Bahçe menajeriyle görüştü
Antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip sol bek pozisyonuna takviye yapmayı istiyor. Kanarya aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya diğer yandan da eksik görülen mevkilere takviye yapmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
F.Bahçe, savunmanın soluna hem kaliteli hem de yabancı sınırına takılmayacak bir isim arıyor.