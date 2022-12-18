FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ada'dan geliyor! Kanarya'ya Ganalı genç yetenek

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli ekip, devre arası birkaç nokta atışı transferle bu hedefine ulaşmayı planlıyor. Kanarya'nın bir savunmaya, bir de hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Öte yandan gündemdeki bir isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)