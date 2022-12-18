Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Ousmane Diomande...
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un savunmaya takviye talebi sonrası sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya, 19 yaşındaki genç futbolcu Ousmane Diomande'yi radarına aldı. Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Diomande'nin transferinde güçlü rakiplerle de yarış halinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi: Ousmane Diomande…
Sarı-lacivertliler, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Mafra'da kiralık oynayan, 2026'ya kadar bonservisi Midtjylland takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak.