FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Transfere onay çıktı! Haji Wright bombası patlıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Birçok futbolcu için temaslarını sürdüren Kanarya'da hedeflerden biri de Antalyaspor forması giyen Haji Wright. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 11:08