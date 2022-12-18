Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun başına geçti. Yeni takımıyla transfere odaklanan Portekizli teknik adamın hedefinde Fenerbahçe'den eski öğrencisi Diego Rossi var. İşte detaylar...
Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş teklifler geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilmişti.