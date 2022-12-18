Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten Jorge Jesus açıklaması!
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği hakkında konuşan Bilecik, takımda kalıp kalmayacağı konusuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Jorge Jesus'un çok farklı ve değerli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Erol Bilecik, "Müthiş bir iş yapıyor. Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye'yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu an" diye konuştu.
"TAKIMIN OYUN PLANINA BAKTIĞINIZDA ÇOK HAZIR BİR GÖRÜNTÜ VERMİŞ OLDU"
Dünya Kupası sebebiyle verilen arada oynanan hazırlık maçlarının geride kaldığını ifade eden Erol Bilecik, "Takım da keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maçlarının maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir. Ama yine de bizim takımın oyun planına baktığınızda ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması" şeklinde konuştu