Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilince görevini bıraktı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a bir talip daha! Brezilya Milli Takımı'nın ardından...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sezon başında 1 yıllık anlaşan Jorge Jesus'a talipler artmaya devam ediyor. Tecrübeli hocaya Brezilya Milli Takımı'nın ardından bir takım daha ilgi duymaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar... (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; Brezilya iddialarından sonra Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un adı bu kez de memleketi Portekiz ile anılıyor.
Katar'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekiz Milli Takımı için en güçlü aday ise Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho...