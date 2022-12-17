Fenerbahçe'de gözler tamamen santrfor transferine çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Aboubakar'ı bitiriyor!
Fenerbahçe transfer haberi: Devre arasında santrfor hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte Vincent Aboubakar ismi ön plandaydı. Kamerunlu golcünün Al-Nassr'dan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gözler tamamen santrfor transferine çevrildi.
Stoperde Luan Peres'in iyileşip antrenmanlara başlamasıyla rahat bir nefes alan sarı-lacivertliler, golcü takviyesi için gaza bastı.