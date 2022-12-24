Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a karşı 2-0 kaybetti. Zorlu derbi mücadelesinden sonra sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

11'e 11 oynanıyorken dengeli bir oyun vardı, kırmızı kart sonrasında dengeyi yakalayamadık. 3 maç üst üste kırmızı kart görüyoruz ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler, 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi.

Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık.