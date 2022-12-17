FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus: Valencia tüm zamanların en iyisi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus: Valencia tüm zamanların en iyisi

Fenerbahçe'de teknik direkörü Jorge Jesus'dan Enner Valencia'ya övgü dolu yorum geldi. Jesus, Valencia için "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 15:17