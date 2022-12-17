FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus: Valencia tüm zamanların en iyisi
Fenerbahçe'de teknik direkörü Jorge Jesus'dan Enner Valencia'ya övgü dolu yorum geldi. Jesus, Valencia için "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 15:17
Yayına dahil olan Portekizli teknik adam, Valencia için "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" yorumunu yaptı. Valencia'nın Jesus'un mesajını görünce şaşkınlık yaşaması dikkat çekti...
Oyuncuların, 'antrenmanlarda tavizsiz ve çok talepkar ancak dışarda çok sempatik ve iyi bir insan' diye tanımladığı Jesus bu hareketiyle taraftarı bir kez daha kendisine hayran bıraktı.