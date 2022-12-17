Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Resmi görüşme gerçekleşti!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda'ya sürpriz bir talip çıktı. 17 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen o kulüp, yakın zamanda hem Arda'nın ailesi hem de Başkan Ali Koç ile görüştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre, Ajax'lı kurmayların Arda Güler'in ailesi ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la da temasa geçtiği öğrenildi.