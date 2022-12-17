FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Resmi görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda'ya sürpriz bir talip çıktı. 17 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen o kulüp, yakın zamanda hem Arda'nın ailesi hem de Başkan Ali Koç ile görüştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 06:40