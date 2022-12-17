Fenerbahçe Beko Kostas Antetokounmpo ile anlaşmaya vardı! | Kostas Antetokounmpo kimdir?

Fenerbahçe Beko Kostas Antetokounmpo ile anlaşmaya vardı! | Kostas Antetokounmpo kimdir?

Fenerbahçe Beko, Yunan yıldız Kostas Antetokounmpo ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki dört ve beş numarada görev alan oyuncuyu hafta içinde İstanbul'a getireceği öğrenildi. | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 16:13