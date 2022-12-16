TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek! Nikolas Dyhr...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Kanarya 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Nikolas Dyhr için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 06:40