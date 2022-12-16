Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın CANLI SKORU haberimizde...
F.BAHÇE BEKO - BASKONIA ANLIK SKOR:
İlk devre sonucu: Fenerbahçe Beko 33-52 Baskonia
3. periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 45-56 Baskonia
FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı 16 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.
13 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET
Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede Baskonia'yı konuk ediyor.
Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.
BASKONIA İSE 6. SIRADA
Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor.