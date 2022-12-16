Önceliği stoper takviyesine veren Fenerbahçe, hücuma yapılacak transferde de ataklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus istedi! F.Bahçe İtalya seferine çıkıyor
Devre arası için golcü takviyesi isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yönetime baskıyı kurdu. Sarı-lacivertliler bunun üzerine transfer için İtalya'ya gidecek. Kanarya, yeni golcüsünü Çizme'de buldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre bir süredir operasyonlar yapan sarı lacivertliler, Luis Muriel transferinde sona çok yaklaştı.
Valencia'nın asıl mevkisinin kanat forvet olması, Batshuayi'nin yedek güç olarak görev yaptığı takımda Jesus da çok sık rotasyona gidiyor.