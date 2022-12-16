Fenerbahçe'nin gözdesiydi Pirlo peşine düştü!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için Karagümrük devreye girdi. İtalyan hoca Pirlo'nun da çok istediği isim için ocak ayında sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte detaylar... |

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 11:25