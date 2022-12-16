Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı.
Fenerbahçe'nin gözdesiydi Pirlo peşine düştü!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için Karagümrük devreye girdi. İtalyan hoca Pirlo'nun da çok istediği isim için ocak ayında sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte detaylar... |
Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı.
Ligin ikinci yarısı için kolları şimdiden sıvayan Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği yıldız futbolcuyu transfer etmek üzere.
F.BAHÇE'NİN İLK TRANSFERLERİNDENDİ, ANDREA PIRLO KAPIYOR
Gözünü ara transfer dönemine diken Andrea Pirlo, sarı-lacivertlilerin 1,5 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği futbolcuyu kadrosuna katıyor.