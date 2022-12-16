Fenerbahçe'nin gözdesiydi Pirlo peşine düştü!
Fenerbahçe'de transferde çifte harekat!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
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