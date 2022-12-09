Fenerbahçe - Salernitana maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe ile Salernitana, Dünya Kupası arasında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Rayo Vallecano, Villarreal ve Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Salernitana ile de kozlarını paylaşcak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 17:40