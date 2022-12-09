Fenerbahçe - Salernitana maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı
Fenerbahçe ile Salernitana, Dünya Kupası arasında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Rayo Vallecano, Villarreal ve Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Salernitana ile de kozlarını paylaşcak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 17:40
Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? İşte detaylar..
FENERBAHÇE - SALERNITANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Salernitana maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.