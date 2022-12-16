2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara devam ederken Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine gelecek isim için flaş iddia!
Fenerbahçe'de gündemde olan tek konu Jorge Jesus'un geleceği. Sarı-lacivertlilerde, Portekizli hoca sonrası için flaş bir iddia atılldı. İşte Jesus sonrası takımın başına gelecek olduğu öne sürülen hoca adayı... | FB SPOR HABERLERİ
Ligin kalan maçlarına sıkı hazırlanan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında lider girmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus'la başarılı bir grafik çizen Kanarya'da, Portekizli hocayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.