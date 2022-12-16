Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Fenerbahçe'de Jaziri'ye yakın takip! Jorge Jesus onay verdi
Fenerbahçe'de santrfor konusunda arayışlar sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak gündemine Seifeddine Jaziri'yi aldı. İşte transferdeki son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Sarı-Lacivertliler'de Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından hücum hattına bir takviye yapılması gündeme geldi.
JAZIRI, FENERBAHÇE'NİN RADARINDA
Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Mısır ekiplerinden Zamalek'te forma giyen Tunuslu hücum oyuncusu Seifeddine Jaziri'yi takibe aldı.