Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe istiyordu! Cho Gue-sung transferde müjdeyi verdi
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler 2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'de yıldızlaşan Cho Gue-sung'u listesine alırken, 24 yaşındaki oyuncu açıklamalarıyla heyecan yarattı. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.
Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Gue-sung Cho'ya talip oldu.