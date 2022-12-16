Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski, Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe takviye çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de harekete geçti. Sarı-lacivertliler 5 isimle sözleşme imzalamak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sabah'ın haberine göre pazarlıklarda son durum şöyle:
Alioski: Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun.