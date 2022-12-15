Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sahada olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! Hayatının imzasını atıyor...
Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu hayatının en önemli imzasını atmaya çok yakın. İşte yıldız futbolcunun dikkat çeken o kararı ve detayları... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sahada olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Sera Vrij ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ferdi Kadıoğlu, 2023 yılında dünya evine girmeye hazırlanıyor.
Ali Koç da başarılı futbolcunun kız arkadaşına onay vermiş ve imza töreninde 'Aferin Ferdi' ifadelerini kullanmıştı.