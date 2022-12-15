Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Diego Rossi'ye Çizme kancası! Teklif edilen rakam...
Sezona iddiali bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla 29 puanda liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler bu başarısını Avrupa'da da sürdürerek grubu lider bitirdi ve adını son 16'ya yazdırdı. Kanarya'nın yıldızı Diego Rossi için İtalyan ekibinin talip olduğu iddia edilirken, teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş teklifler geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilmişti.