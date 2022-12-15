FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Diego Rossi'ye Çizme kancası! Teklif edilen rakam...

Sezona iddiali bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla 29 puanda liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler bu başarısını Avrupa'da da sürdürerek grubu lider bitirdi ve adını son 16'ya yazdırdı. Kanarya'nın yıldızı Diego Rossi için İtalyan ekibinin talip olduğu iddia edilirken, teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 10:01