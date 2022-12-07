Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba.

Fenerbahçe: İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar.

F.BAHÇE'NİN 3. HAZIRLIK MAÇI

Sarı lacivertliler Dünya Kupası arasında şu ana kadar 2 hazırlık maçı yaptı. Kanarya bu maçlarda Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup etmeyi başardı.