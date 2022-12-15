Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün incelendiği Futbol Ekonomi Raporu EkoLig'in 7'nci sayısı açıklandı.
Fenerbahçe yayın gelirinde Süper Lig'in zirvesinde!
Süper Lig'deki yayın gelirleri ortaya çıktı. Fenerbahçe, ezeli rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte sarı lacivertli ekibin kasasına giren rakam...
Maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon TL'ye yükselten Süper Lig kulüpleri taraftar sayısının artışıyla birlikte pandeminin izlerini silmeye başladı.
Aktif Bank'ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı futbol ekonomisi raporu EkoLig'in yeni sayısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar'ın ev sahipliğinde Fişekhane'de yapılan organizasyonla basına açıklandı.