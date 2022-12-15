Fenerbahçe o ismin transferinde geri adım attı! İşte nedeni

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi de forvetti. Ancak Fenerbahçe santrfor transferinde geri adım attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 06:40