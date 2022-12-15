Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Alman stoper! Görüşmeler sıklaştırıldı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi sonrası stoper hamlesi için kolları sıvamıştı. Birçok isimle görüşme yapan yönetimin Alman savunmacıda yoğunlaştığı öğrenildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Sarı lacivertliler devre arasında birkaç nokta atışı hamle yaparak yoluna devam etmeyi planlıyor.
Yönetimin ilk hedefi ise stoper bölgesi.