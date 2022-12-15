Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe'ye o isimden iyi haber! Takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in kalan kısmı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan Nazım Sangare, takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Sahada koşu ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman; pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.