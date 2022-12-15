Ara transfere yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana hedef stoper takviyesi...
FENERBAHÇE HABERLERİ | F.Bahçe'de stoper harekatı! Gündemde 3 isim
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesinde. Listesinde 3 önemli isim barındırıran sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi yerli olacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Bu mevki için 'yerli statüsü' avantajı nedeniyle Samet Akaydın ilk planda düşünülüyor.
Adana Demirspor ile bonservis pazarlıkları sürerken, farklı haberler de gelmeye devam ediyor.